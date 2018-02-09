Испания благодаря серии пенальти пробилась в финал ЧЕ по футзалу

КИЕВ. 9 февраля. УНН. На "Арене Стожице" в Любляне подбежал к окончанию второй полуфинальный поединок чемпионата Европы по футзалу в котором встретились национальные сборные Казахстана и Испании, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Удар Тайнаня вывел сборную Казахстана вперед, но испанцы восстановили паритет благодаря автоголу Есенаманова, потом забил Тольра - 1:2.

После перерыва у Казахстана забивали Игита, такую ​​и Дуглас Жуниор, у испанцев - Хоселито и Пола (4:4), поэтому встреча перешла в дополнительное время. Уже в дополнительное время команды обменялись голами Мигелин и Жаманкулова, в серии пенальти решающим стал удар Лина. Таким образом 3:1 по пенальти и пропуск к решающему поединку в активе испанцев.

Примечательно, что Испания является самой титулованной командой Европы. В случае победы над Португалией, они завоюют 8-й трофей чемпионов Европы. Зато Португальцы пробились в финал европейского первенства лишь второй раз в истории. В 2010 португальцы в финале уступили именно испанцам (2:4).

Добавим также, в поединке за третье место казахам будут противостоять россияне.