Новости: Экономика
Пятница, 9 февраля 2018, 07:30 • Алексей Супрун • 3324
Официальный курс гривны установлен на уровне 27,12 грн / долл
КИЕВ. 9 февраля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,12 грн / долл., Передает УНН со ссылкой на Курс Денег .
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 9 февраля установлены на таком уровне:
27,124023 грн за доллар;
33,232353 грн за евро;
0,470300 грн за российский рубль;
37,974190 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 8 февраля, курс всех валют, кроме доллара уменьшился.
Источник: УНН
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