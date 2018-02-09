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Официальный курс гривны установлен на уровне 27,12 грн / долл

Официальный курс гривны установлен на уровне 27,12 грн / долл

КИЕВ. 9 февраля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,12 грн / долл., Передает УНН со ссылкой на Курс Денег .

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 9 февраля установлены на таком уровне:

27,124023 грн за доллар;

33,232353 грн за евро;

0,470300 грн за российский рубль;

37,974190 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 8 февраля, курс всех валют, кроме доллара уменьшился.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ, курс доллара, курс рубля
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