Украинец стал самым баскетболистом "Финиксу" в игре НБА с "Сперс"

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Результативное выступление продемонстрировал украинский центровой "Финикс Санс" Алексей Лень в домашней встрече регулярного чемпионата НБА против "Сан-Антони Сперс", информирует УНН.

Пятый номер драфта появился на паркете со скамейки запасных в середине первой четверти при счете 3:15. Украинцу удалось забить бросок со средней дистанции через руки испанца Пау Газоля, но коллектив все равно крупно уступал — 9:28.

Во втором отрезке Лень не выходил на паркет. Зато его коллектив набрал наименьшее количество очков в сезоне за первую половину игры — 31, а “Сперс” наоборот — забили наибольшее количество баллов в сезоне (69).

В заключительной четверти наш центровой отметился блок-шотом Газолю, перехватом, а также несколькими забитыми мячами из игры с нарушением правил противников. В заключительные минуты баталии Лень порадовал домашнюю публику “Санс” несколькими слэм-данками, а также исправил ложную попытку партнера, добавив мяч в кольцо.

За 18 минут проведенных на паркете украинец набрал 14 очков (6/9 двухочковые, 2/4 штрафные) и стал лучшим бомбардиром в составе “Санс”. Также в его активе 5 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.

Заметим, что выступление нашего “бигмена” не спасло клуб с Аризоны от разгромного поражения 81:129.

Кроме того добавим, что “Санс” с 18 победами при 38 поражениях занимают 13 строчку в Западной конференции, а “Сперс” удерживают 3-е место на Западе.