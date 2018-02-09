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Спортивный арбитраж отказался рассматривать жалобы россиян

Спортивный арбитраж отказался рассматривать жалобы россиян

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Выездной спортивный арбитраж в Пхенчане отказался рассматривать апелляции шести российских спортсменов в Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-релиз, опубликованный на сайте спортивного арбитражного суда.

Арбитры решили, что выездное отделение суда не имеет юридических полномочий для принятия решения по апелляциям. То же самое касается апелляций 7-х российских врачей и тренеров. Все они оспаривали свое отстранение от Олимпийских игр.

Решение по жалобам других россиян Спортивный арбитражный суд обещает обнародовать за несколько часов до открытия Олимпиады.

Спортивный арбитражный суд рассматривает иски 45 российских спортсменов с требованием обязать МОК выдать им приглашения для участия в Олимпиаде в Южной Корее. Ожидается, что решение суда будет обнародовано 9 февраля.

Как сообщал УНН, в Пхенчхан состоялись тренировочные сессии за день до официального открытия зимних Олимпийских игр.

Источник: УНН
Теги: Олимпийский, Олимпиада-2018
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