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Прокуратура АР Крым зафиксировала 665 судов, незаконно заходивших в Крым

Прокуратура АР Крым зафиксировала 665 судов, незаконно заходивших в Крым

КИЕВ. 9 февраля. УНН. По состоянию на 1 февраля в реестре судов, заходивших в оккупированный Крым, значится 665 нарушителей. Об этом сообщил заместитель начальника управления прокуратуры Автономной Республики Крым Егор Ребров в сообщении, опубликованном пресс-службой прокуратуры АР Крым, передает УНН.

По его словам, благодаря слаженной работе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, в распоряжении которого есть соответствующее оборудование по отслеживанию судов, удается на должном уровне фиксировать такие нарушения.

Ребров отметил, что расследование фактов незаконного пересечения границы с временно оккупированной территорией Крыма через морское пространство является одним из приоритетных направлений работы прокуратуры АР Крым.

“Для координации деятельности и организации фиксации незаконных мер судов в 2017 году создана рабочая группа, в состав которой входят представители прокуратуры АР Крым, Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Министерства инфраструктуры Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной фискальной службы Украины и Государственного предприятия “Администрация морских портов Украины”, — указано в сообщении.

Как сообщал УНН, экс-посол США в России Майкл Макфол использовал аналогию с США, чтобы объяснить американцам , почему люди не могут смириться с незаконной аннексией Крыма.

Источник: УНН
Теги: Крым, оккупация, аннексия
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