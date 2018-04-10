В "Нафтогазе" рассказали, как заставят "Газпром" выполнить решение арбитража

КИЕВ. 10 апреля. УНН. “Нафтогаз” официально начинает процедуру принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража в Европе и готовит новый иск о возмещении убытков, вызванных неисполнением решений арбитража со стороны “Газпрома”. Об этом сказал главный коммерческий директор группы “Нафтогаз” Юрий Витренко во время встречи с комиссаром ЕС по вопросам конкуренции Маргрэтэ Вестагер, передает УНН со ссылкой на сообщение “Нафтогаза”.

“Поскольку “Газпром” пока отказывается выполнять решение арбитража,"Нафтогаз" вынужден официально начать процедуру принудительного исполнения решения в Европе и готовит новый иск о возмещении убытков, вызванных неисполнением решений арбитража со стороны “Газпрома”, — отметил он.

Витренко также напомнил, что в 2017 году “Нафтогаз” предоставил свои замечания по обязательствам, которые согласился взять на себя “Газпром” в рамках отдельного антимонопольного дела, начатого Европейской Комиссией против компании в 2012 году в связи с действиями “Газпрома” на газовых рынках Центральной и Восточной Европы.

“К сожалению, предложенные условия вряд ли заставят „Газпром“ прекратить злоупотребления на этих рынках”, — добавил коммерческий директор “Нафтогаза”.

Напомним, окончательное решение Стокгольмского арбитража среди прочего обязывает российского монополиста возместить “Нафтогазу” убытки на сумму 2,6 млрд долларов и возобновить поставки газа в Украину на новых условиях.

Ранее УНН сообщал, что “Газпром” сможет блокировать взыскание долгов. В частности, государство Россия может передать “Газпрому” свои права требования по ценным бумагам по делу “долга Януковича”, в результате чего обращение “Нафтогаза” в суды третьих стран по взысканиям на активы “Газпрома” будут заблокированы.