В Черкасской области вооруженные рейдеры пытались захватить предприятие

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Черкасской область при попытке захвата действующего сельского предприятия задержаны 50 рейдеров. Об этом в сети в Facebook сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает УНН.

"Сегодня рейдеры предприняли попытку захватить одно из действующих сельских предприятий в Черкасской области, но благодаря активным действиям полиции по итогам все 50 человек-рейдеров задержаны. Так будет со всеми искателями приключений. Кстати, "рыночная стоимость" работы этих "рейдеров", которые лежат лицом в землю - 500 грн за день работы", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киево-Святошинском районе (Киевская область) группа рейдеров ворвалась в частный дом, откуда незаконно пыталась выселить семью владельцев дома.