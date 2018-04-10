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В Черкасской области вооруженные рейдеры пытались захватить предприятие

В Черкасской области вооруженные рейдеры пытались захватить предприятие

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Черкасской область при попытке захвата действующего сельского предприятия задержаны 50 рейдеров. Об этом в сети в Facebook сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает УНН.

"Сегодня рейдеры предприняли попытку захватить одно из действующих сельских предприятий в Черкасской области, но благодаря активным действиям полиции по итогам все 50 человек-рейдеров задержаны. Так будет со всеми искателями приключений. Кстати, "рыночная стоимость" работы этих "рейдеров", которые лежат лицом в землю - 500 грн за день работы", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киево-Святошинском районе (Киевская область) группа рейдеров ворвалась в частный дом, откуда незаконно пыталась выселить семью владельцев дома.

Источник: УНН
Теги: захват, полиция, Черкасская область, рейдерство
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