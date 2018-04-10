Провалилась крыша: 11-летний мальчик в Винницкой области упал в кирпичную ловушку

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Винницкой области спасли 11-летнего мальчика, который провалился на крыше закрытой здания. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.

"9 апреля в 15:17 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в одном из зданий на ул. Богуна в г. Теплик нужна помощь спасателей. Как стало известно, ребенок провалился на крыше и упал внутрь здания", - говорится в сообщении.

На месте происшествия бойцы ГСЧС выяснили, что 11-летний мальчик играл на крыше кирпичного здания (высотой около 2,5 м), а потом провалился и он упал внутрь. Сооружение было закрыта, поэтому самостоятельно выбраться из ловушки ребенок не смог. Спасатели с помощью спасательной веревки вытащили школьника наружу.

Напомним, во Львовской области на десятилетнего мальчика обрушилась земля, когда он с друзьями копал убежище.