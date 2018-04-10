В Виннице произошел обвал на стройке, есть пострадавшие

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Сегодня в городе Винница на одном из строек произошел обвал стены, в результате чего под обломками стройматериалов оказалось три человека, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС области.

"Так, 10 апреля в 15:10 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на ул. Соборной в Виннице на одном из строек произошел обвал стены, в результате чего под обломками стройматериалов оказалось три человека", - говорится в сообщении.

Сообщается, что двое мужчин каретой экстренной медицинской помощи госпитализувовано в лечебное учреждение.

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