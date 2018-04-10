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В Киеве из суда эвакуировали 200 человек из-за "минирования"

В Киеве из суда эвакуировали 200 человек из-за "минирования"

КИЕВ. 10 апреля. УНН. С Киевского апелляционного хозяйственного суда эвакуировали около 200 человек из-за сообщения о заминировании. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает УНН.

В 14:40 в киевскую полицию поступило сообщение о том, что заминировано админздание суда, расположенного по улице Шолуденко.

"По указанному адресу сразу же выехали экипажи патрульных, следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, спасатели. Из помещения эвакуировали около 200 человек. Опасных предметов не обнаружили", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до шести лет лишения свободы.

Отметим, на улице Шолуденко, 1 расположен Киевский апелляционный хозяйственный суд.

Как сообщал УНН, в Запорожье 14-летний парень "заминировал" свою школу.

Источник: УНН
Теги: суд, Киев, минирование
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