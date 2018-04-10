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НАТО профинансирует программу по улучшению протезирования военных ВСУ

НАТО профинансирует программу по улучшению протезирования военных ВСУ

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Трастовый фонд НАТО медицинской реабилитации для Украины профинансирует двухлетнюю бакалаврскую программу в Институте протезирования и ортопедии в Харькове, что позволит повысить уровень оказания медицинских услуг для амтутантив, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"НАТО помогает улучшить медицинское обслуживание военнослужащих в Вооруженных Сил Украины, которые подверглись ампутации, из-за новой двухлетней программы в Институте протезирования и ортопедии в Харькове. При финансировании трастового фонда НАТО по медицинской реабилитации для Украины, бакалаврская программа поможет повысить уровень оказания медицинских услуг для ампутантов соответствии с международными стандартами", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, количество ампутантов в Украине значительно выросло за последние годы из-за конфликта в восточной части страны.

Отмечается, что основанная под академическим зонтиком Харьковского национального университета радиоэлектроники (ХНУРЭ), программа будет контролироваться Немецкой школой реабилитационных наук. Она будет осуществляться в сотрудничестве с Министерством социальной политики Украины и Министерством образования и науки Украины. Долгосрочной целью является создание учебной программы бакалавриата и магистратуры, сертифицированной Международным обществом протезов и ортосостояний.

Напомним, в 2017 году на протезирование и медицинскую реабилитацию инвалидов - участников АТО государством выделено более 43 млн грн.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, протезирование
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