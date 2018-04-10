НАТО профинансирует программу по улучшению протезирования военных ВСУ

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Трастовый фонд НАТО медицинской реабилитации для Украины профинансирует двухлетнюю бакалаврскую программу в Институте протезирования и ортопедии в Харькове, что позволит повысить уровень оказания медицинских услуг для амтутантив, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"НАТО помогает улучшить медицинское обслуживание военнослужащих в Вооруженных Сил Украины, которые подверглись ампутации, из-за новой двухлетней программы в Институте протезирования и ортопедии в Харькове. При финансировании трастового фонда НАТО по медицинской реабилитации для Украины, бакалаврская программа поможет повысить уровень оказания медицинских услуг для ампутантов соответствии с международными стандартами", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, количество ампутантов в Украине значительно выросло за последние годы из-за конфликта в восточной части страны.

Отмечается, что основанная под академическим зонтиком Харьковского национального университета радиоэлектроники (ХНУРЭ), программа будет контролироваться Немецкой школой реабилитационных наук. Она будет осуществляться в сотрудничестве с Министерством социальной политики Украины и Министерством образования и науки Украины. Долгосрочной целью является создание учебной программы бакалавриата и магистратуры, сертифицированной Международным обществом протезов и ортосостояний.

Напомним, в 2017 году на протезирование и медицинскую реабилитацию инвалидов - участников АТО государством выделено более 43 млн грн.