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В одном из ВУЗов Днепра около 30 человек заболели корью

В одном из ВУЗов Днепра около 30 человек заболели корью

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Днепровском аграрно-экономическом университете произошла вспышка кори, среди учеников и сотрудников ВУЗа зарегистрировано 26 случаев заболевания. Об этом УНН рассказал заведующий отдела эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Днепропетровского областного лабораторного центра МОЗ Украины Денис Киселев.

“На сегодня у нас зарегистрировано 26 случаев, но каждый день регистрируются новые случаи, по этому цифры меняются. Случаи были зарегистрированы как среди студентов (Днепровского аграрно-экономического университета — ред.), так и среди сотрудников данного учреждения”, — сказал он.

По словам Кисилева, на сегодня случаи кори были зарегистрированы у 23 студентов и 3 работников Днепровского аграрно-экономического университета.

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“Все взрослые, в возрасте 18-19 лет — 5 заболевших, в возрасте 20-29 — 19 заболевших, старше 30 лет — 2 заболевших. Есть среди заболевших беременная женщина, и медицинский работник, на заочной форме обучения”, — сказал специалист.

Он также отметил, что сейчас по Украине идет распространение заболеваемости, и Днепропетровская область не является исключением.

“Дело в том, что сейчас по Украине идет распространение заболеваемости, Днепропетровская область — не исключение. Поэтому у нас идет подъем заболеваемости корью, начиная с октября-ноября 2017 года. На сегодня мы уточняем причины, проводится эпидемиологическое расследование, мы уточняем прививки у заболевших”, — пояснил Киселев.

На сегодняшний день по области насчитывется более 400 заболевших, и это только начало 2018 года, отметил он.

“По данной ситуации мы отобрали у ряда больных материал на исследование, пока что он находится в работе. Единственное что могу прокомментировать — у одного заболевшего студента на сегодняшний день идет подтверждение диагноза корь лабораторно. По остальным — пока что в работаем... При опросе заболевших часть оказалась привита, часть — не привита. Детали уточняются”, — добавил он.

Источник: УНН
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