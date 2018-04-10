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Каждый украинец в среднем тратит на алкоголь 600 грн

Каждый украинец в среднем тратит на алкоголь 600 грн

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В среднем каждый житель Украины тратит 575 грн на алкогольные напитки в год. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Так, в 2017 году каждый украинец потратил 287 грн на водку и ликеро-водочные изделия. Несколько меньше расходы соотечественников были на вина - в среднем 137 грн на одного украинца.

Также сообщается, что в прошлом году каждый украинец потратил 89 грн на коньяк и еще 61 грн на шампанское.

Всего в прошлом году украинцы потратили более 12 млрд грн на водку и ликеро-водочные изделия, 5,8 млрд грн - на вина. На коньяк и шампанское украинцы потратили 3,8 млрд грн и 2,6 млрд грн соответственно.

Напомним, украинцы стали тратить больше денег на алкоголь и табак. Связано это, в первую очередь, с инфляционными процессами. Цены же на водку и вино отечественного производства пока сохраняют стабильность.

Также напомним, что водку Arctica на международном дегустационном конкурсе Berlin International Spirits Competition признали "Украинской водкой года - 2018".

Источник: УНН
Теги: Украина, водка, деньги
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