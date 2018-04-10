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Порошенко со Штайнмайером обсудили ужесточение санкций против Кремля

Порошенко со Штайнмайером обсудили ужесточение санкций против Кремля

Франк-Вальтер Штайнмайер и Петр Порошенко

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко обсудил с президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером усиление санкций против Российской Федерации, а также международную поддержку по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом написал на своей странице в Facebook Петр Порошенко, передает УНН.

“Благодарен президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру за поддержку международных усилий по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Говорили также о необходимости сохранения и даже усиления режима санкций против Кремля”, - написал глава государства.

Порошенко также рассказал, что во время разговора с президентом ФРГ отметили и важность использования газотранспортных возможностей Украины.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили вопросы продолжения санкций в отношении РФ в случае невыполнения минских договоренностей.

Источник: УНН
Теги: санкции, Германия, Штайнмайер, Кремль, Петр Порошенко
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