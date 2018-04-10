Экспертов "IT-школьник" пригласили разработать госстандарт школьного образования

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Министр науки и образования Украины Лилия Гриневич пригласила экспертов социального проекта "IT-школьник" принять участие в разработке современных стандартов школьного образования. Об этом шла речь во время подписания меморандума о сотрудничестве между МОН и "IT-школьник", передает УНН.

“Сейчас мы будем работать над инструментами имплементации нового Госстандарта начального образования. Я просила бы вас делегировать своего представителя в рабочую группу, что пишет стандарт для 5-9-х классов”, — сказала министр.

В свою очередь, представители Министерства присоединятся к рабочей группе “IT-школьник”.

Лилия Гриневич также поддержала предложение экспертов относительно внедрения основ кибербезопасности в школьную программу, начиная уже с первого класса: “Дети в шестилетнем возрасте уже пользуются интернетом. Для них смартфоны являются инструментом исследования мира. Конечно, знать опасности окружающей среды очень важно. Ваша группа заботится IT и имеет большую экспертизу, поэтому делегируйте человека”.

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Сейчас основы кибербезопасности являются одним из факультативов, которые излагаются в пилотных школах в рамках проекта “IT-школьник”, вместе с робототехникой, программированием, 3D моделированием и другими дисциплинами.

“Мы все хотим обеспечить безопасность детей, их грамотность и навыки. Поэтому мы начали пилотный проект по разработке рамки базовых цифровых компетентностей для ученика. В ее основе успешный опыт США, стран ЕС и Сингапура”, - добавил автор проекта, основатель HUB 4.0 Валерий Омельченко.

Меморандум о сотрудничестве между МОН и проектом “IT-школьник” подписан с целью объединения усилий педагогов, экспертов и IT-бизнеса для разработки новой учебной программы по информатике для 1-12 классов, современных методик преподавания предмета, требований к учебникам и школьного цифрового оборудования. Особое внимание документ уделяет повышению квалификации учителей информатики и подготовке будущих учителей.

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Напомним, в январе текущего года социальный проект “IT-школьник” стартовал в первых трех пилотных школах Киева и Черниговской области. Сейчас он охватывает 200 детей, которые имеют возможность бесплатно получать современные IT-навыки. Проект реализуется при поддержке лидеров IT-бизнеса и IT-образования: ITEA, Cisco Networking Academy, Цитрус SmartMe University, Kid’IT, Учебный STEM-центр “Сократ”, Альтернативная Школа “Открытые Крылья”, Kyiv Cyber ​​Academy, MAIN Academy, ОО “Фонд развития инноваций”, Учебно-воспитательный комплекс № 141 “ОРТ”, ROZUMNIKI, Ассоциации “ИТ Украины”, THE FUTURE, Code Club UA, Центр робототехники BOTEON, BrainBasket Foundation.