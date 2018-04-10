Капитана судна "Норд" выпустили из ИВС под залог

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Капитана задержанного в Азовском море рыболовецкого судна "Норд" под российским флагом, приписанного к одному из портов Крыма, Владимира Горбенко выпустили из Херсонского ИВС под залог в 35 тыс. 240 грн. Об этом УНН сообщили в прокуратуре АР Крым.

"Капитан вышел из ИВС и должен отправиться в ГУ СБУ в АР Крым для проведения следственных действий - допрос как в этом уголовном производстве (относительно незаконного пересечения границы под российским флагом - ред.), так и в другом (по захвату судна при аннексии АР Крым - ред.)", - отметили в прокуратуре.

Как сообщал УНН, 25 марта в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ.

Капитан судна "Норд" и члены суднокоманды предоставили для проверки недействительны судовые (грузовые) и паспортные документы, выданные органами на временно оккупированной территории, деятельность которых является незаконной. Сейчас на судно "Норд" наложен арест. Капитану судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 35 тыс. 240 грн залога.

Министерство иностранных дел РФ накануне вручило временному поверенному в делах Украины в России ноту протеста в связи с задержанием рыболовного судна "Норд", которое Москва считает своим.

Экипаж "Норда" допросили в СБУ по делу о захвате судна.