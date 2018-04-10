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Депутат в Донецкой области посадил человека на цепь

Депутат в Донецкой области посадил человека на цепь

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 10 апреля. УНН. В селе Покровское близ Мариуполя депутат сельсовета Иван Комаров посадил рабочего собственной СТО на цепь. Так народный избранник решил наказать мужчину за отказ выполнять дополнительную работу, передает корреспондент УНН.

Как сообщил пострадавший, это не первый случай насилия со стороны Комарова.

"Очень больно избил. Затем связал мне руки и ноги, чтобы я не мог пошевелиться. Сделал кляп, чтобы не позвал на помощь. Это знали другие работники СТО, но молчали из страха. Депутат бил и других рабочих", - отметил пострадавший Илья.

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Пленного увидели местные жители и вызвали полицию. Сейчас правоохранители устанавливают детали происшествия.

"Прибывшие на место полицейские увидели 32-летнего мужчину, у которого руки и ноги были связаны цепью и клейкой лентой. Кроме того, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в пресс-службе ГУ НП в Донецкой области

С травмами головы и ног мужчину доставили в местную больницу. Если вина депутата будет доказана, обидчику грозит до 3 лет лишения свободы.

Источник: УНН
Теги: Донецкая область, депутат
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