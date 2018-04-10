Стало известно, какую зарплату у Рыбалки платили менеджерам за торговлю с "ЛНР"

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В течение июня 2016 - октября 2017 гг осужденный за пособничество в финансировании терроризма Юрий Джабраилов получил более 390 тыс. грн дохода за выполнение обязанностей представителя компании ООО "Снэк Экспорт" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в решении Заречного суда Сум, передает УНН со ссылкой на данные Единого реестра судебных решений.

Сообщается, что за свою работу по организации схем продажи снеков в торговых сетях на оккупированных территориях менеджер семейной компаний нардепа Рыбалки Джабраилов получал заработную плату и наличными, и на банковскую карточку в размерах от 30 до почти 80 тыс. грн.

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Всего за 1,5 года работы Джабраилов получил доход в сумме более 392 тыс. 170 грн.

Отметим, что ООО "Снэк Экспорт" принадлежит отцу Рыбалки - Виктору.

Напомним, в уголовном производстве по факту финансирования терроризма подозревается кроме Джабраилова еще один топ-менеджер ООО "Снэк Экспорт" - Денис Пробачай. Он сейчас находится под стражей. Прокуроры недавно объявили о готовности передачи дела в суд.

Также напомним, что прокуроры по делу накануне предоставили доказательства смс-переписки топ-менеджеров Рыбалки по вопросам поставок снеков S.Group в ОРДЛО. Также, по данным следствия, чтобы торговать с оккупированными территориями, люди депутата подписывали меморандумы с фирмами, зарегистрированными в "Л/ДНР".