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Россиянин пытался вывезти тульский самовар XIX века

Россиянин пытался вывезти тульский самовар XIX века

КИЕВ. 10 апреля. УНН. На пограничном пункте пропуска в Харьковской области задержан гражданин Российской Федерации при попытке вывоза старинного самовара XIX века. Об этом сообщает пресс-служба ГФС, передает УНН.

"Накануне в пункте пропуска "Пески" таможенного поста "Купянск" харьковские таможенники обнаружили старинный тульский самовар 1870 производства", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время осмотра автомобиля, принадлежащего гражданину России, на заднем сиденье таможенниками был обнаружен самовар XIX столетия, который мужчина пытался вывезти из Украины без разрешительных документов.

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В ГМС напомнили, что предметы, изготовленные до 1950 года, и произведения печати, выданные до 1945 года, при перемещении требуют представления разрешения Государственной службы контроля за перемещением культурных ценностей через государственную границу Украины или экспертного заключения, выданного государственными учреждениями, учреждениями культуры, другими организациями, уполномоченными на проведение государственной экспертизы культурных ценностей.

Источник: УНН
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