В СБУ отказались рассказывать, что изъяли при обысках у Савченко

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Службе безопасности Украины уклонились от ответа, что было изъято во время обысков в помещениях арестованного народного депутата Надежды Савченко. Об этом сообщили УНН в СБУ.

"Проводились следственные действия. Изымалось ли что-то - тайна следствия. Следственные действия будут продолжаться и в дальнейшем", - сказали в СБУ.

Как сообщал УНН, правоохранители проводили обыск в столичной квартире народного депутата Надежды Савченко.

Позже стало известно, что следователи Службы безопасности Украины во время обыска в квартире народного депутата Надежды Савченко изъяли ее наградной пистолет и патроны к нему.

Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК.

Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте. Суд арестовал Савченко до 20 мая.