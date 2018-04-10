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Коллектив КБ "Южное" разоблачает директора Дегтярева - СМИ

Коллектив КБ "Южное" разоблачает директора Дегтярева - СМИ

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Сегодня исполняется 64 года конструкторском бюро "Южное". Когда-то оно было ведущим и крупнейшим в СССР конструкторским ракетным центром. К этой дате коллектив предприятия запустил альтернативный сайт бюро, который полностью посвящен новейшей истории предприятия при его нынешнем руководителе Дегтяреве А.В., передает УНН со ссылкой на "24 канал".

На сайте коллектив предприятия обвиняет Дегтярева в коррупции и личном обогащении, провале всех значимых проектов и мультимиллионный убытков для госбюджета. Здесь в хронологическом порядке представлены все достижения КБ "Южное" при Дегтярьови А.В. и все они преимущественно негативного характера. На сайте также открыт для всех форум, где посетители ведут живые обсуждения острых тем, связанных с руководителем бюро.

Создатели сайта от имени трудового коллектива призывают к отставке Дегтярева и привлечения его к ответственности, а также просят всех посетителей делиться с сайтом интересной информацией и документами о деятельности руководителя. В дальнейшем сайт планирует стать площадкой для информирования широкой общественности, первых руководителей и журналистов обо всех противоправные действия руководства КБ.

Напомним, что ранее руководство КБ "Южное" обвиняли в утечке документации, которая была использована Северной Кореей для разработки своих баллистических ракет, которые угрожают США.

Источник: УНН
Теги: Украина, предприятие
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