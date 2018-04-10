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За прошедшие сутки боевики 22 раза стреляли на Донбассе, ранено военного

За прошедшие сутки боевики 22 раза стреляли на Донбассе, ранено военного

КИЕВ. 10 апреля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований осуществили 22 обстрелы опорных пунктов Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня один военнослужащий ВСУ получил ранения, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра штаба АТО.

"В первую половину суток режим полного прекращения огня боевиками российско-оккупационных войск не придерживался. По состоянию на 18.00 зафиксировано 22 обстрела украинских опорных пунктов", - говорится в сообщении.

Так, на Донецком направлении из запрещенных минскими соглашениями 120 мм минометов боевики обстреляли позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Бердянское. Также минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы и вооружения БМП противник применил в районе Песков, гранатометы различных систем вблизи Лебединского, Водяного и Шахты "Бутовка", противотанковый ракетный комплекс - неподалеку Широкино, а крупнокалиберные пулеметы - по защитникам Гнутово, Новотроицкого и опытно.

Кроме этого, под огонь из вооружения БМП попали защитники Гнутово, из стрелкового оружия - Авдеевки, Павлополь, Красногоровки и Новотроицкого, а позиции под Водяным - обстреливал вражеский снайпер.

На Луганском направлении от начала суток сохранялась тишина, отметили в штабе.

"В результате вражеского огня один украинский защитник получил ранение. Пострадавшего воина доставлен в лечебное учреждение и оказана медицинская помощь", - отметили в штабе.

Как сообщал УНН, вчера в Оперативной группе Национальной полиции при штабе АТО поступило сообщение об исчезновении четырех жителей Луганской области.

Источник: УНН
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