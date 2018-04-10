На Полтавщине упал вертолет

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Сегодня возле села Чернышовка (Шишацкий р-н, Полтавская обл.) во время авиахимических работ упал вертолет Ми-2 с двумя пилотами на борту. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области, передает УНН.

Сообщается, что происшествие случилось сегодня, около 17 часов, возле села Чернышовка в Шишацком районе.

На место аварии прибыли наряды полиции, медики и спасатели.

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Установлено, что на борту вертолета "Ми-2", который принадлежит частной фирме, находились двое пилотов. В результате падения они не пострадали.

По предварительной информации, вертолет совершал авиахимические работы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.