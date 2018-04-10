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В АП подвели итоги путешествия Президента в Германию: удачный визит

В АП подвели итоги путешествия Президента в Германию: удачный визит

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Администрации Президента считают удачным визит Петра Порошенко в Федеративную Республику Германия, который состоялся на фоне внедрения новых экономических санкциях США в отношении РФ. Об этом на своей странице написал представитель президента Святослав Цеголко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"На фоне финансового обвала в Москве удачный визит в Берлин. Переговоры с канцлером, президентом Германии и спикером Бундестага показали, что Украина особый партнер, на которого здесь возлагают большие надежды. Германия готова к продолжению санкций против России, здесь поддерживают идею украинского президента в отношении миротворцев ООН и знают цену российским словам", - написал представитель.

По его словам, важнейшим заявлением канцлера Германии Ангелы Меркель стало утверждение о том, что Украина потеряет статус транзитера российского газа.

"Еще одним звоночком должны стать майские переговоры в Аахене. Они, как было проанонсировано сегодня состоятся между Порошенко, Макрона и Меркель. Но без Путина. И напоследок. Как сообщил президент Порошенко, Украина в ближайшее время синхронизирует санкции против российских олигархов из США. Против Дерипаски также", - добавил Цеголко.

Как сообщал УНН, во время совместного брифинга с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские санкции против РФ, в частности, российских олигархов, будут вынесены на рассмотрение СНБО в ближайшие дни и будут введены.

Источник: УНН
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