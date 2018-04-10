Определились соперники сборной Украины на ЧМ по баскетболу 3х3
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Мужская национальная сборная Украины по баскетболу 3х3 получила соперников по чемпионату мира 2018 года, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации баскетбола Украины.
"Желто-голубые" попали в группу D, где будут соревноваться с представителями Латвии, Хорватии, Иордании и Нигерии.
В четвертьфинальный раунд попадут только по две команды из группы.
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Вашему вниманию составы других секстетов:
Группа А - Сербия, Нидерланды, Румыния, Новая Зеландия, Киргизтан;
Группа В - Словения, Польша, Эстония, Япония, Эквадор;
Группа С - Россия, Бразилия, Монголия, Канада, Филиппины.
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Отметим, что финальный турнир чемпионата мира по баскетболу 3х3 пройдет 8-12 июня на Филиппинах.
Добавим, что сборные Украины по баскетболу 3х3 сыграют также на III летних Юношеских Олимпийских играх.