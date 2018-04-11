Прекращение транзита российского газа через Украину может стоить 3,5 млрд долл. - Коболев

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Если Россия прекратит транзит газа через Украину, это может нанести ущерб экономике страны в размере 3,5 миллиарда долларов. Об этом в интервью изданию DW рассказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает УНН.

"Примерно 3,5 млрд долларов. Где-то 2-3 процента от ВВП. Это будет очень болезненно", - подчеркнул Коболев.

По его мнению, путинская Россия стремится подавить Украину, как минимум экономически, при мягком сценарии.

"При жестком речь идет о военных действиях", - отметил он.

Напомним, сегодня канцлер Германии Ангела Меркель во время совместного брифинга с Президентом Петром Порошенко заявила, что после постройки газопровода "Северный поток-2", часть газа будет идти через украинскую территорию.