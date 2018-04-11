В Одессе в "вечном огне" сожгли георгиевскую ленту

ОДЕССА - КИЕВ. 10 апреля. УНН. Сегодня около 40 пожилых людей вышли на митинг у памятника неизвестному матросу в Одессе. На акцию также пришли активисты, которые в "вечном огне" сожгли георгиевскую ленту. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Мероприятие посвятили 74-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских оккупантов.

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Кроме того, на митинг пришло около 25 активистов. Они сожгли в "вечном огне" георгиевскую ленту, которую участники митинга поставили на памятник неизвестному матросу. После чего митингующие пытались прочитать стихи на тему Второй мировой войны, но им помешал гимн Украины, звучавший из громкоговорителей.