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The Guardian: сенаторы задают слишком простые вопросы во время слушаний по Facebook

The Guardian: сенаторы задают слишком простые вопросы во время слушаний по Facebook

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Одним из основных моментов сегодняшних слушаний Сената США по утечке данных социальной сети Facebook заключается в простых и очевидных вопросах основателю и владельцу социальной сети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The Guardian.

Сенатор Роджер Уикер вспоминает, что он слышал, что Facebook может отслеживать интернет-просмотр даже после выхода из Facebook и спрашивает, правда ли это.

Цукерберг попытался уклониться, предположив, что сотрудники будут следить за ними, но потом были вынужден признать, что Facebook действительно отслеживает файлы cookie.

Как сообщал УНН, соучредитель Apple деактивировал свой аккаунт в Facebook из-за скандала вокруг соцсети.

Источник: УНН
Теги: США, Facebook
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