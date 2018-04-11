Сенаторы США спросили основателя Facebook об отношении соцсети к "консервативному контенту"

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Сенатор Тед Крус акцентировал внимание на вопросе о том, есть ли вина Facebook в либеральном предвзятом отношении к консервативному контенту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Сенатор Тед Крус акцентировал внимание на вопросе о том, есть ли вина Facebook в либеральном и предвзятом отношении к консервативному контенту, являющегося предметом многих подозрений среди республиканцев с момента публикации в газете Gizmodo в 2016 году утверждение о том, что модераторы подавляют консервативные новости.

Цукерберг защищал политическую нейтральность платформы, несмотря на то, что ее основали в либеральной Силиконовой долине.

Крус: “Почему Палмер Лаки уволился?”.

Цукерберг: “Дело не в политическом взгляде”.

Как сообщал УНН, сенаторы задают слишком простые вопросы во время слушаний по Facebook.