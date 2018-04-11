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Россия снова заблокировала американский проект резолюции Совбеза ООН по Сирии

Россия снова заблокировала американский проект резолюции Совбеза ООН по Сирии

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Американский проект резолюции по Сирии не прошел голосования в Совете Безопасности ООН — вето наложила Россия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт организации.

Еще один постоянный член Совета — Китай — воздержался.

Перед голосованием постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупредил, что Россия заблокирует этот вариант резолюции. “Даже если предположить невероятное и предположить, что такой проект будет принят, то на формирование механизма проведения проверки потребуется несколько месяцев”, — сказал Небензя.

“Вы не хотите слышать, что в сирийской Думе не было обнаружено следов химической атаки”, — подчеркнул постпред.

США предложили создать специальный независимый механизм для расследования случаев применения химического оружия в Сирии.

Представляя проект, постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что при составлении резолюции США “попытались учесть все предложения российской стороны, не компрометируют независимость, беспристрастность или профессионализм нового механизма расследования”. Она, в свою очередь, призвала голосовать против российского проекта резолюции.

Как сообщал УНН, президент Франции Эмманюэль Макрона заявил о том, что решение о военной ответ Сирии будет принято в ближайшие дни после консультаций с властями США и Великобритании.

Источник: УНН
Теги: ООН, США, РФ, Совбез, Сирия
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