Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 11 апреля 2018 09:44
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Безвизом с ЕС воспользовались почти 470 тыс. украинцев с новыми биометрическими паспортами
Безвизом с ЕС воспользовались почти 470 тыс. украинцев с новыми биометрическими паспортами
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
14160
Версия для печати

"Ливерпуль" во второй раз обыграл "Манчестер Сити" и пробился в полуфинал ЛЧ

"Ливерпуль" во второй раз обыграл "Манчестер Сити" и пробился в полуфинал ЛЧ

КИЕВ. 11 апреля. УНН. “Манчестер Сити” в поединке 1/4 финала Лиги чемпионов принимал на своем поле “Ливерпуль”, сообщает корреспондент УНН.

После поражения в гостях 0:3 подопечным Гвардиолы необходимо было забивать как можно быстрее, и эту задачу “горожане” выполнили. На 2-й минуте прессинг Ван Дейка на фланге от Рахима Стерлинга неподалеку от ворот “мерсисайдцев” дал плоды. Защитник ошибся при передаче и в итоге Стерлиг отдал результативный прострел Габриэлю Жезус — 1:0.

Удивительно близкими хозяева были и ко второму голу, однако удар Бернарду Силвы задел голову противника и мяч попал в стойки ворот. Зато после перерыва команда Клоппа реализовала свои две возможности. Сначала быстрый прорыв в исполнении Мане и Салаха завершил египтянин, а затем отличился Фирмино — 1:2.

Итак, “Ливерпуль” стал еще одним полуфиналистом благодаря победе с общим счетом 5:1.

Добавим также, жеребьевка 1/2 финала турнира состоится 13-го апреля с участием наставника сборной Украины Андрея Шевченко.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, Лига чемпионов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.