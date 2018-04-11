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Более 20 человек погибли при попытке побега из тюрьмы в Бразилии

Более 20 человек погибли при попытке побега из тюрьмы в Бразилии

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В результате попытки побега из тюрьмы, расположенной в штате Пара на севере Бразилии, погибли 23 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на O Globo.

По данным издания, инцидент произошел в тюрьме “Санта-Изабел”. 10 апреля около 13:00 по местному времени (19:00 по Киеву) группа вооруженных людей совершила вооруженное нападение на исправительное учреждение для того, чтобы помочь сбежать заключенным. Злоумышленники пытались взорвать стену тюрьмы, однако сотрудники колонии применили огнестрельное оружие, чтобы предотвратить бегство. Оказалось, что узники также были вооружены, и они открыли ответный огонь по надзирателям.

В результате перестрелки погибли не менее 23 человек. Среди жертв оказались 22 заключенных и один сотрудник тюрьмы. Еще несколько человек получили различные ранения. Как сообщает газета, ни одному заключенному не удалось убежать.

Как сообщал УНН, Верховный суд Бразилии проголосовал за заключения бывшего президента.

Источник: УНН
Теги: тюрьма, Бразилия, побег
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