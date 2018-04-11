Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 11 апреля 2018 09:44
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Безвизом с ЕС воспользовались почти 470 тыс. украинцев с новыми биометрическими паспортами
Безвизом с ЕС воспользовались почти 470 тыс. украинцев с новыми биометрическими паспортами
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
28764
Версия для печати

Вальверде назвал причины вылета "Барселоны" из Лиги чемпионов

Вальверде назвал причины вылета "Барселоны" из Лиги чемпионов

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Специалист тренерского ремесла Эрнесто Вальверде перечислил причины поражения своих подопечных (“Барселоны”) во втором поединке 1/2 финала Лиги чемпионов против римской “Ромы” (0:3), сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

После таких поражений всегда задумываешься о том, каким был план на игру и как он был реализован.

“Безусловно, это болезненное поражение. У нас была хорошая преимущество, но мы вылетели, ведь очень плохо сыграли в Риме. Лига чемпионов наказывает за такие вещи. Мы все хотели победить, но теперь нужно сосредоточиться на других целях. Мы должны пережить эти тяжелые дни и двигаться дальше. Других вариантов нет”, — начал наставник.

Вальверде отметил, что прессинг “Ромы” не дал каталонцам продемонстрировать свои сильные стороны: “они весь матч применяли высокий прессинг, который не позволил нам показать свою игру. Мы так и не справились с этим прессингом. Они подбирали все отскоки, забивали в нужное время. „Рома“ отодвинула нас к нашим воротам. Итальянцы заставили нас играть длинным пасом. Это был плохой день для нас. „Рома“ очень здорово сыграла, а мы — нет. Проигрывать в таком ключе всегда сложно, но нужно отдать должное сопернику, который здорово играл с первой до последней минуты”.

Стоит отметить, что “Рома” стала четвертой командой, которая выиграла два противостояния по правилу выездного гола в одном сезоне Лиги чемпионов.

Как сообщал УНН, после домашней победы 4:1, “сине-гранатовые” уступили в гостях 0:3.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, Лига чемпионов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.