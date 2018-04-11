Миллер: "Газпром" никогда не ставил вопрос об отказе от транзита газа через Украину

КИЕВ. 11 апреля. УНН. “Газпром” никогда не ставил вопрос об отказе от транзита газа через Украину, он может сохраниться в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, если Украина докажет экономическую целесообразность нового контракта, сообщил журналистам председатель правления “Газпрома” Алексей Миллер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

“Мы никогда не ставили вопрос об отказе от украинского транзита. Но российская ресурсная база смещается на север, и в центральном газотранспортном коридоре просто не будет ресурсов в прежних объемах”, — сказал Миллер.

“Поэтому определенный транзит вполне может сохраниться в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, но украинская сторона должна доказать экономическую целесообразность нового контракта на транзит”, — отметил он.

Ранее во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что реализация проекта “Северный поток-2” невозможна без определения будущей роли украинского транзита.

Как сообщал УНН, “Нафтогаз” официально начинает процедуру принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража в Европе и готовит новый иск о возмещении убытков, вызванных неисполнением решений арбитража со стороны “Газпрома”.