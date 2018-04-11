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Мадуро вслед за Трампом отказался от участия в Саммите Америк

Мадуро вслед за Трампом отказался от участия в Саммите Америк

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался принять участие в Саммите Америк, который состоится в Перу 13 и 14 апреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание El Universal.

“Вчера вечером я решил, что не поеду на саммит Америк, и я останусь с народом, чтобы отметить неудачную попытку Уго Чавеса провести государственный переворот в 2002 году”, — заявил Мадуро.

Он подчеркнул, что этот саммит не находится в числе приоритетов для Венесуэлы. Кроме того, Мадуро назвал встречу глав государств региона “потерей времени”.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп отменил запланированную поездку в Южную Америку на Саммит Америк, который должен был состояться позднее на этой неделе, чтобы сосредоточить внимание на химической атаке в Сирии.

Источник: УНН
Теги: саммит, Венесуэла
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