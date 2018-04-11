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За минувшие сутки зоне АТО пятеро украинских военнослужащих получили ранения

За минувшие сутки зоне АТО пятеро украинских военнослужащих получили ранения

КИЕВ. 11 апреля. УНН. За прошедшие сутки зафиксировано 64 обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

“В частности, на Донецком направлении под огонь из запрещенных 120 мм минометов попали наши укрепления вблизи Бердянского, Лебединского, Широкино, Водяного, Песков, Каменки, Авдеевки и Шахты „Бутовка“. Также поблизости Водяного, Песков и Каменки боевики вели огонь из танков, а в районе Песков, Талаковка, Лебединского и Шахты „Бутовка“ — из минометов калибра 82 мм. Гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие оккупанты применили по защитниках Лебединского, Авдеевки, Старогнатовки, Талаковки, Марьинки, Каменки, Гнутово, Красногоровки, Водяного, Шахты „Бутовка“, Опытного, Новотроицкого и Павлополя, вооружения БМП — по защитники Песков, Гнутово и Красногоровки, а вблизи Широкино — противотанковый ракетный комплекс”, — указано в сообщении.

Также в пресс-центре добавили, что: “На Луганском направлении с 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов агрессор обстреливал наши укрепления вблизи Новоалександровки, а вооружение БМП — применил в районе Луганского”.

“В результате вражеского огня четверо украинских воинов получили ранения и один военнослужащий получил боевое травмирования. Пострадавшие защитники оперативно доставлены в лечебные учреждения, где им оказана необходимая медицинская помощь”, — сообщили в штабе.

Источник: УНН
Теги: АТО, зона АТО, штаб
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