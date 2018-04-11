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Среда, 11 апреля 2018, 07:31 • Алексей Супрун • 4308
Справка ГСЧС за сутки: 2 305 вызовов, спасены жизни 9 человек
КИЕВ. 11 апреля. УНН. За последние сутки подразделения ГСЧС осуществили 2 305 выездов на вызовы для ликвидации опасных ситуаций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативную справку ГСЧС Украины за сутки.
“Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 2 тыс. 305 выездов. В результате принятых мер спасено 9 человек, 124 здания и 2 ед. автотракторной техники”, — указано в сообщении спасателей.
Как сообщал УНН, наводнение угрожает 6 областям.
Источник: УНН