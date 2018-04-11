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Украина возобновила закачку газа в ПХГ

Украина возобновила закачку газа в ПХГ

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 9 апреля увеличился до7,438 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины было закачано 4,07 млн куб. м газа.

Также в течение суток из ПХГ Украины было отобрано 1,06 млн куб. м газа.

При этом в данных за 9 апреля указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 2,42 млн куб. м, из Венгрии - 4,13 млн куб. м, из Польши - 0,55 млн куб. м газа.

Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 24%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, в правительстве прогнозируют уменьшение потребления газа на 5 млрд кубов до 2022 года.

Источник: УНН
Теги: газ, ПХГ
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