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Появилось видео крушения вертолета в российском Хабаровске

Появилось видео крушения вертолета в российском Хабаровске

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В связи со вчерашним падением вертолета в Хабаровске ввели режим чрезвычайного положения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mash.

Ми-8 совершил жесткую посадку, во время которой загорелся. Очевидцы сняли видео с места трагедии. На нем мужчина сообщил, что вертолет задел вышку, что и якобы стал причиной аварии.

Как сообщал УНН, шесть человек, по предварительным данным, погибли в результате катастрофы вертолета в Хабаровске.

Видео можно посмотреть тут.

Источник: УНН
Теги: Россия, падение, жертвы, вертолет
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