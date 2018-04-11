Сообщено о подозрении боевикам, подозреваемым в обстрелах населения в АТО

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Сообщено о подозрении двум гражданам Украины, которые обоснованно подозреваются в совершении обстрелов мирного населения города Попасная и Попаснянского района Луганской области. Об этом сообщил отдел связей с общественностью и СМИ ГПУ, передает УНН.

Управлением по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях ГПУ в ходе досудебного расследования уголовного производства по фактам нарушения Вооруженными силами РФ, а также подконтрольными им представителями террористической организации "ЛНР" законов и обычаев войны, объявлено подозрение двум гражданам Украины, уроженцам м. Лисичанска Луганской области, которые выполняли функции руководителей подразделений артиллерии, входит в состав незаконного вооруженного формирования в структуре террористической организации "ЛНР", в совершении особо тяжких преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст.258, ч.2 ст.437, ч.2 ст.438 УК Украины.

В ходе досудебного расследования установлено, что указанным лицам было поручено осуществление вооруженного сопротивления силам АТО, проведение артиллерийских обстрелов по территории города Попасная и Попаснянского района Луганской области на мотивах неприятия действующей государственной власти Украины и ее политического курса.

Реализуя свои преступные намерения, по предварительному сговору с другими лицами, руководителями террористической организации "ЛНР", представителями власти РФ и Вооруженных сил РФ, эти граждане с целью запугивания гражданского населения, формирование у населения негативного мнения относительно государственной власти Украины, с применением тяжелого артиллерийского вооружения, боеприпасов, в январе-августе 2015 предоставляли указания членам подчиненных им артиллерийским подразделениям "6 ОМСКП" об осуществлении артиллерийских обстрелов с использованием взрывного оруди ддя по территории города Попасная и Попаснянского района.

В результате указанных преступных действий указанных граждан и их соучастников погибли 20 гражданских лиц, получили телесные повреждения различной степени тяжести 21 гражданское лицо, повреждено и разрушено 62 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.

В ГПУ добавили, что подозреваемые достоверно знали, что на территории города Попасная и Попаснянского района не находятся военнослужащие ВСУ и другие военные формирования Украины, задействованные в проведении АТО, а есть только гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки около полуночи боевики российско-оккупационных войск обстреляли частный сектор Старой Авдеевки.