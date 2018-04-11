Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 11 апреля 2018 19:38
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Украина предложила Польше возобновить сотрудничество институтов нацпамяти - Розенко
Украина предложила Польше возобновить сотрудничество институтов нацпамяти - Розенко
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
5736
Версия для печати

Свитолина пропустит матч Кубка Федерации против Канады

Свитолина пропустит матч Кубка Федерации против Канады

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Сегодня был официально объявлен состав сборной Украины на матч плей-офф Второй мировой группы Кубка Федерации против Канады, информирует УНН со ссылкой на сайт ukrtennis.

Первым номером сборной в бой отправится 41-я на данный момент ракетка мира Леся Цуренко, вторым номером - 78-я в классификации Екатерина Бондаренко, а третья - 50-я в парном рейтинге Ольга Савчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свитолина будет защищать титул победительницы турнира "WTA Premier-5" в Риме

Таким образом, в нашей команде, возглавляемой капитаном Михаилом Филимой, на этот раз будет только три теннисистки.

Добавим, что событие состоится на следующей неделе (игры пройдут 21-22 апреля) в Монреале.

Источник: УНН
Теги: теннис
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.