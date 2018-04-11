СБУ разоблачила механизм вымогательства денег с участников АТО

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Сотрудники Управления внутренней безопасности СБУ разоблачили механизм вымогательства денег с участников АТО якобы от имени руководителей подразделений спецслужбы. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

"Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник представлялся бойцам антитеррористической операции руководителями различных подразделений Центрального аппарата и областных управлений Службы", - говорится в сообщении.

В частности, за денежное вознаграждение житель Тернополя обещал содействие в выделении гарантированных государством социальных льгот в виде, в частности, земельных участков и квартир.

Правоохранители задокументировали факт вымогательства злоумышленником 10 тыс. долл. от участника АТО за "получение" квартиры в Киеве. Сотрудники СБУ совместно с Нацполицией задержали дельца в Тернополе во время получения оговоренной суммы.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Как сообщал УНН, полицейские Киевской области в городе Тетиев задержали 26-летнего солдата ВСУ вместе с товарищем, которые издевались над пенсионеркой и снимали это на телефон.