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Украина и Македония в ближайшее время подпишут соглашение о безвизе

Украина и Македония в ближайшее время подпишут соглашение о безвизе

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Украина и Македония в ближайшее время подпишут соглашение о безвизовом режиме, а также улучшении функционирования зоны свободной торговли между государствами. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который находится в Македонии с визитом, передает УНН.

"На встречах в Македонии договорились, что в ближайшее время подпишем соглашение о безвизе - текст почти готов - и улучшим функционирование нашей ЗСТ. А вообще - у нас один путь в ЕС и НАТО. Вместе и работать", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 15 марта Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении временного безвизового режима для граждан Македонии.

Безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Республики Македония введен на период с 16 марта 2018 года до 15 марта 2019 года. Срок их пребывания в Украине не должен превышать 90 дней в течение 180 дней.

Источник: УНН
Теги: Македония, Безвиз
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