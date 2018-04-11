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Савченко просит Луценко позволить ей осуществлять депутатскую деятельность в СИЗО

Савченко просит Луценко позволить ей осуществлять депутатскую деятельность в СИЗО

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Народный депутат Украины Надежда Савченко обратилась к омбудсмену и Генеральному прокурору с требованием предоставления ей возможности осуществлять депутатскую, общественную и политическую деятельность. Об этом говорится в сообщении пресс-службы политика, размещенного в сети Facebook, передает УНН.

"Лидер ПП "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", народный депутат Надежда Савченко требует предоставления ей возможности осуществлять депутатскую, общественную и политическую деятельность. Для этого обратилась к омбудсмену и Генпрокурору с соответствующими обращениями о предоставлении разрешения на свидание с ее официальными помощниками-консультантами", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте. Суд арестовал Савченко до 20 мая.

Источник: УНН
Теги: Луценко, Савченко, СИЗО, омбудсмен
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