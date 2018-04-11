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Военный самолет во Франции случайно сбросил бомбу на завод

Военный самолет во Франции случайно сбросил бомбу на завод

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Самолет ВВС Франции случайно сбросил бомбу на завод. Инцидент произошел во вторник в департаменте Луаре, передает УНН со ссылкой на местное издание France Bleu.

Сообщается, что два французских военных самолета пролетали над населенным пунктом Ножан-сюр-Верниссон, когда один из них случайно потерял авиабомбу, которая упала прямо на завод компании Faurecia.

В результате инцидента два человека получили ранения, пишет издание.

По словам представителя французских ВВС, боеприпас, который попал в завод, был учебным и не содержал взрывчатых веществ, его планировалось сбросить на полигоне.

Инциденты, подобные произошедшему в Ножан-сюр-Верниссон, случаются “исключительно, очень и очень редко”, подчеркнули в ВВС. Проводится расследование.

Как сообщал УНН, в результате катастрофы военного самолета в Алжире погибли 257 человек.

Источник: УНН
Теги: Франция, самолет, бомба
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