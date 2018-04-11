Гендиректору "Укрвакцины" сообщили о подозрении в растрате 1,5 млн грн

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Генеральному директору государственного предприятия "Укрвакцина" сообщено о подозрении в растрате имущества в сумме 1,5 млн грн, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Киева.

"Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева следователями Государственной фискальной службы столицы сообщено о подозрении генеральному директору государственного предприятия "Укрвакцина" по факту растраты имущества в особо крупном размере ... по ч.5 ст. 191 УК", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, руководитель госучреждения в течение 2012-2013 годов совершил растрату средств государственного предприятия на общую сумму более полутора миллионов гривен, перечислив их на счета двух частных предприятий за якобы оказание услуг по охранного сопровождения грузов при перевозке вакцин и других медпрепаратов на территории Украины.

Также, как сообщили в ведомстве, следствием получено достаточно доказательств, которые не только указывают, что частными предприятиями указанные услуги по охране перевозки грузов не предоставлялись ГП "Укрвакцина", но и вообще эти частные субъекты не имели необходимых материальных и трудовых ресурсов для осуществления охранной деятельности.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности гендиректора ГП "Укрвакцина".

Напомним, Генеральная прокуратура Украины раскрыла схему многомиллионного хищения средств администрациями исправительных колоний Одесской и Львовской областей.