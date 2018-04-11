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В прошлом году в Украине незаконно убили зубра и восемь лосей

В прошлом году в Украине незаконно убили зубра и восемь лосей

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В течение прошлого года в Украине было незаконно отстреляно всего 15 оленей и 24 косули, а также зубра и восемь лосей, передает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

По информации ведомства, в прошлом году было всего отстреляно 360 благородных оленей, из которых незаконно - 11, пятнистых оленей - 236, в том числе незаконно 4, косуль - 8114 и 24 соответственно.

Также в прошлом году застрелили в общем 143 лося, из которых 8 незаконно, также браконьеры убили зубра.

На законных основаниях охотники подстрелили в 2017 году 100 белок, 125 бобров, более 59 тыс. лисиц, 992 волка, 3482 енотовидных собак, 67 американских норок, 322 каменных куниц, 151 лесную куницу, 184 шакала и 2 лесных кошки.

Напомним, во Львовской области спасли зубра, который провалился под лед.

Источник: УНН
Теги: Госстат
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