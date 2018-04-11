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Генштаб утвердил программу подготовки сержантов

Генштаб утвердил программу подготовки сержантов

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Начальник Генерального штаба Украины - главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко утвердил программы о подготовке сержантского состава. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Утверждено Программы лидерства для подготовки сержантского состава четырех уровней: базового, среднего, повышенного и высокого. Подготовка на базовом уровне уже началась в этом году. Кроме того, утвержден детальный План развития Учебных центров сержантского состава в 2020 году в Десне, Василькове и Николаеве", - написал Муженко.

Как сообщал УНН, НАТО профинансирует программу по улучшению протезирование военных ВСУ.

Источник: УНН
Теги: Генштаб, ВСУ
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