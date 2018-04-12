В Карпатских лесах насчитали более 5,5 тысяч белок

УЖГОРОД-КИЕВ. 11 апреля. УНН. Закарпатские лесники провели ежегодную таксацию (учет - ред.) дикой фауны во всех охотничьих хозяйствах области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

В частности, одной из самых многочисленных популяций оказались белки, которых в Карпатских лесах насчитали 5589 особей.

"Такой ежегодный учет осуществляется в целях объективного контроля за использованием и воспроизводством охотничьих животных на территории области. Таксацию животных проводили в основном методом шумового погона и маршрутным методом, а также наблюдением в местах подкормки. Такие методы позволили более точно определить численность охотничьих животных и места их пребывания на территории хозяйств", - рассказала УНН пресс-секретарь Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Юлия Давыдова.

Карпатские белки, которые преимущественно являются бурыми, а не рыжими, являются жителями и областного центра Закарпатья - Ужгорода. Здесь эти животные живут в парках, скверах, садах, возле многоэтажек, и нередко "заходят в гости" на балконы в ужгородцев. В местных жителей есть много историй о контактах с шустрыми и изобретательными животными. Так, однажды, от белки на балконе спрятали сухофрукты, но животное не только нашло продукты, но и "перепрятало" их уже в квартире жильцов.

Опережают белок по количеству только косули, которых насчитали 8449 особей. Также лесоводами зафиксировано 3229 лисиц, 2808 лесных куниц, 2660 кабанов, 1862 европейские олени, 1308 барсуков, 738 лесных котов, 218 муфлонов, 112 медведей и тому подобное.

Как ранее сообщал УНН, сойки, белки и лебеди в Ужгороде встречают первое тепло.