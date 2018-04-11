Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 11 апреля 2018 19:35
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Украина предложила Польше возобновить сотрудничество институтов нацпамяти - Розенко
Украина предложила Польше возобновить сотрудничество институтов нацпамяти - Розенко
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3876
Версия для печати

Президент внесет в ВР как неотложный законопроект о публичных закупках

Президент внесет в ВР как неотложный законопроект о публичных закупках

Петр Порошенко

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко пообещал после рассмотрения всех предложений внести в Верховную Раду как неотложный законопроект о публичных закупках. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Главная цель законопроекта о внесении изменений в Закон "О публичных закупках"- сохранить все позитивные наработки ProZorro и не дать никому дискредитировать эту систему. После рассмотрения всех предложений внесу этот законопроект в ВР как неотложный", - сообщил Президент.

Он отметил, что благодаря ProZorro только в прошлом году удалось сэкономить более 27 млрд грн бюджетных средств. Однако за время работы системы были попытки обойти публичную процедуру торгов, манипулировать с цифрой и суммой допороговых закупок, а также злоупотреблять правом на обжалование результатов торгов.

Законопроект призван закрыть возможность обходить систему публичных закупок ProZorro.

Как сообщал УНН, в ProZorro объявили первый тендер на средства Всемирного банка.

Источник: УНН
Теги: Prozorro, Петр Порошенко
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.